A cura della Redazione

Mattinata di disagi per i viaggiatori che utilizzano per gli spostamenti i treni della Circumvesuviana.

Sulla linea Poggiomarino-Napoli il treno delle 8.04 è stato soppresso causa guasto tecnico agli impianti di passaggio a livello, per poi tornare in servizio ma da Scafati a Napoli.

Disservizi, sempre nella mattinata, anche sulla tratta Napoli-Sorrento e viceversa, dove i convogli hanno viaggiato con circa mezz'ora di ritardo.

Causa problemi tecnici sulla tratta Torre del Greco-Leopardi, infine, sono state cancellate le corse delle ore 9:54 da Napoli (treno soppresso da Torre del Greco a Sorrento), delle ore 12:00 da Sorrento per Napoli, delle ore 9:47 (treno da Napoli soppresso da Torre del Greco a Poggiomarino), delle ore 11:16 da Poggiomarino per Napoli, delle 10:42 da Napoli per Sorrento, e delle 12:48 da Sorrento per Napoli.