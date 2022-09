A cura della Redazione

Opportunità di lavoro per i giovani dell'area vesuviana. Il Centro per l’Impiego di Pompei organizza una giornata di job recruiting presso la propria sede di via Mazzini n. 104, che consentirà ad un’azienda leader del settore della progettazione meccanica e software di acquisire i curricula dei lavoratori e procedere ad eventuale successivo colloquio conoscitivo, al fine di soddisfare il fabbisogno di personale in vista di possibili assunzioni.

Nello specifico, i profili professionali ricercati sono:

- Ingegnere elettronico (preferibilmente con esperienza) - Requisiti: laurea in Ingegneria Elettronica o equipollente; ottima conoscenza del Pacchetto Office, Cad elettronico, Matlab, Labview, Vba Progetto potenza 100W, teoria del controllo, C++, C#, Manualità dei montaggi elettrici; conoscenza avanzata della lingua inglese.

- Ingegnere meccanico (con esperienza di almeno tre anni) - Requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica o equipollente; ottima conoscenza del Pacchetto Office, solid works, programmazione cN, Autocad, capacità di creare un diagramma di Gantt; ottima conoscenza della Meccanica, buona conoscenza della Fisica, Ottica, elettronica, dei materiali; conoscenza avanzata della lingua inglese.

- Ingegnere meccanico (anche senza esperienza) - Requisiti: laurea triennale in Ingegneria Meccanica o equipollente (Ingegneria dei Materiali, Ottiche e Sistemi di visione; età massima 30 anni; ottima conoscenza del Pacchetto Office, Autocad 2D, Pacchetto Adobe SolidWorks; buona conoscenza della Meccanica; conoscenza avanzata della lingua inglese.

- Ingegnere del software (con esperienza) - Requisiti: laurea in Informatica, o Ingegneria Informatica, o Matematica indirizzo informatico, o Scienze Informatiche; ottima conoscenza del Pacchetto Office, VMware, Do Net SQL, Javascript, C#, Gestione bwitch, HP Aruba Programmazione TIA Portal; competenza di Windows server, Exchange, Gestione Dominio (Gdo Utenti,Print Server); conoscenza avanzata della lingua inglese.

- Meccanico fresatore - Requisiti: diploma di Istituto Tecnico, possibilmente Perito Meccanico o Industriale; conoscenza del Pacchetto Office, Cad 2D; ottime capacità di lettura del disegno tecnico; conoscenza dei più comuni strumenti di misura.

Le persone interessate, in possesso di un profilo lavorativo congruo, possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email [email protected], indicando il relativo profilo di interesse e la propria disponibilità a partecipare ai colloqui conoscitivi. Sarà, poi, premura del CPI informare i candidati della data specifica in cui si terrà la giornata di selezione.