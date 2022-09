A cura della Redazione

Pubblicate le graduatorie degli ammessi all'asilo nido dell'Ambito Sociale N30 per l'anno educativo 2022-2023, che raggruppa i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Sono 90 in tutto - tra riconferme e nuovi inserimenti a segito del bando indetto dall'Ambito - i bambini dai 3 mesi ai 3 anni che frequenteranno le strutture di Torre Annunziata in via Parini (41 residenti nella città oplontina e 9 a Trecase), di Boscotrecase, in piazza Municipio (20 residenti), e di Boscoreale, in via Cangemi (20 residenti). Per ciascuno degli ammessi sono previsti costi di compratecipazione al servizio.

Le graduatorie sono consultabili sl sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata (www.comune.torreannunziata.na.it). Per visionarle, occorre tenere aportata di mano il nmero di protocollo dell'istanza, dal momento che gli elenchi sono in forma anonima per rispettare la privacy.