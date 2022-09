A cura della Redazione

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione in via Oplonti e via Murat a Torre Annunziata.

I tecnici Gori sono al lavoro per ripristinare il servizio.

La normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 16.30 di oggi, mercoledì 21 settembre.