A cura della Redazione

Il Comando di Polizia Locale di Torre Annunziata trasferito definitivamente dalla storica sede di piazza De Nicola, conosciuta anche come piazza Ferrovia.

I locali, infatti, dovevano essere soggetti a riqualificazione e così la struttura amministrativa dei caschi bianchi era stata momentaneamente ubicata presso il vicino Ufficio Elettorale. Ma anche da qui è andata via.

La nuova sede è stata dislocata, infatti, in via Dante, al civico 6. Nei giorni scorsi è stato effettuato il trasloco di attrezzatre ed arredi. Si tratta dell'immobile, già di proprietà comunale, che accoglie anche l'Informagiovani e lo sportello amico della GORI. Qui ci sarà dunque anche il Comando dei vigili urbani, guidato dal capitano Gianluigi Palazzo. In prossimità dello stesso, dai civici 1 a 3, verranno istituiti 4 stalli destinati alla sosta dei veicoli istituzionali del Corpo.