A cura della Redazione

Emergenza maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'allerta meteo arancione fino alle ore 23.59 di lunedì 26 settembre, e sarà valida su tutto il territorio.

La situazione più critica al momento è nel Casertano (Caserta, Grazzanise, Casal di Principe, litorale Domitio, Carinaro in particolare). La Prefettura di Caserta ha attivato il centro coordinamento soccorsi.

Frequenti gli allagamenti in quelle zone, criticità si registrano inoltre anche nel Nolano. Una frana si è verificata a Roccarainola, disagi a Tufino, dove sono giunte squadre di volontari coordinate dalla Prefettura di Napoli.

Nelle ultime ore sono caduti dai 60 agli 80 mm di pioggia, tra le province di Caserta e Napoli, inclusi i due capoluoghi. Nel corso della giornata la perturbazione, molto intensa, interesserà soprattutto la costiera sorrentina-amalfitana e le zone dei Monti di Sarno e Monti Picentini.

La Protezione Civile invita i sindaci a prestare la massima attenzione e ad attivare i centri operativi comunali per mitigare i rischi idrogeologici sui territori.

In caso di necessità, fa sapere la Protezione Civile, è opportuno o portarsi ai piani alti degli edifici e non sostare ai piani bassi e negli scantinati. Evitare, inoltre, di attraversare sottopassi in auto e a piedi, e limitare al massimo gli spostamenti.