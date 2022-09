A cura della Redazione

L’appello della madre dell’artista Emilio Rez (il nome di battesimo è Emilio Ascione, 37 anni), introvabile da un mese.

Emilio Rez, cantautore e performer di Torre Annunziata, componente del gruppo “La Genderia”, vive la sua vita artistica in Germania, a Berlino.

L’esordio in campo musicale inizia nel 2003, anno in cui il cantautore lancia il primo singolo. Quattro anni dopo viene invitato al Maurizio Costanzo show e li prende il via la sua carriera artistica in campo musicale.

Spesso si è esibito, quando è rientrato in Italia, al Nonsolocaffè Reload di Torre Annunziata, e in molti comuni dell’area vesuviana.

Nel maggio scorso è stato nella cittadina oplontina a far visita ai suoi genitori. Poi è ripartito e da allora non è più tornato. Da qualche mese non si hanno più sue notizie.

La mamma, disperata, ha lanciato un appello dal sua pagina di Facebook.

“Cari amici - ha scritto - vi chiedo di condividere questa foto, è mio figlio, un artista di strada è partito da Torre Annunziata il 22 maggio non ho più avuto modo di sentirlo. Fino ad adesso lo seguivo su Instagram ora è un mese che non scrive e credetemi è un istrionico non avrebbe mai rinunciato ai suoi selfie quotidiani. Si chiama Emilio Ascione, in arte Emilio Rez, vive a Berlino ma anche da lì è scomparso. Ho contattato Ambasciata e polizia ma è introvabile, mi aiutate amici cari?”.