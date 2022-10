A cura della Redazione

Domani, martedì 4 ottobre, si festeggia San Francesco d’Assisi, protettore degli animali.

Per l’occasione, presso la chiesa del Sacro Cuore in via XXIV Maggio a Torre Annunziata, padre Damiano, dopo la messa delle ore 18,00, dedicherà uno spazio per la benedizione degli animali portati in chiesa dai loro padroncini.

L'invito è rivolto, quindi, a tutti coloro che hanno in casa cani, gatti, criceti, coniglietti, ecc. Appuntamento alle ore 18,30 in chiesa.