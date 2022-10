A cura della Redazione

Ancora disagi per la viabilità in via Caravelli a Torre Annunziata. Per poter consentire il collettamento definitivo dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno, e in particolare il collaudo delle condotte all'interno del meccanismo di congiunzione, il Comando di Polizia Locale ha adottato alcune prescrizioni per gli automobilisti.

L'area interessata dagli interventi è quella compresa tra i civici 52 e 44. Nei giorni 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 ottobre, dalle ore 8 alle 17 verrà istituito il senso unico alternato in quel tratto di strada regolato da impianto semaforico.

Inoltre, vigerà il divieto di sosta e fermata dei veicoli, con rimozione forzata in caso di inottemperanza.