E’ scomparso Vincenzo Acciaio, titolare della storica rosticceria Lucullus di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata.

All’inizio degli anni ’70, Vincenzo rilevò l’attività dal fratello Luigi, aperta nel 1954. Lucullus, quindi, cambiava titolare ma continuava la tradizione della buona cucina.

Con gli anni, questo importante ritrovo gastronomico diventò a conduzione familiare, con il titolare Vincenzo, la moglie Anna e i figli Giuseppe, Stefania e Imma.

Ben presto la nuova attività divenne il punto di riferimento dell’intera città, situata nel pieno centro storico, allora motore dell’economia locale.

Con la desertificazione del centro storico e la crisi economica del primo decennio del 2000 l’attività incominciò ad entrare in crisi, ma Vincenzo riuscì a mantenere la barra dritta e a non naufragare nel mare in tempesta.

Purtroppo però fu costretto a chiudere la rosticceria nel novembre del 2020, dopo 66 anni di attività, a causa della crisi indotta dalla pandemia da Covid.

Grande ed instancabile lavoratore, è stato amato da generazioni di torresi.

I funerali di Vincenzo Acciaio si terranno domani, lunedì 10 ottobre, alla chiesa dell’Immacolata (Parrucchiella) alle ore 11,30.

La redazione esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Vincenzo per la grave perdita.

(Nella foto Vincenzo con la moglie Anna)

