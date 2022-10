A cura della Redazione

Come comportarsi durante un'alluvione, un terremoto o maremoto? A questi interrogativi intende rispondere la campagna "Io non rischio" promossa dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale, in collaborazione con l'Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica, e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Giunta alla sua XII edizione, l'iniziativa farà tappa anche a Torre Annunziata, dove sabato 15 e domenica 16 ottobre, nel parco pubblico di Villa Parnaso, saranno presenti i volontari di Protezione Civile che incontreranno i cittadini per informarli sui rischi che interessano il territorio e sulle buone pratiche da adottare in caso di eventi naturali estremi e, nel caso specifico, con il Vesuvio che sovrasta il territorio anche di una eruzione vulcanica.



Gli appuntamenti sono dunque sabato 15 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00. Sarà presente un gazebo facilmente riconoscibile dal logo giallo della campagna, con i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Torre Annunziata, i quali saranno a disposizione per illustrare i contenuti della campagna e distribuire delle utili schede informative.

I referenti del gruppo comunale sono Maria e Ciro Pastorale.