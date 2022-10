A cura della Redazione

Nove istituti scolastici tra Torre Annunziata (5), Boscoreale (2), Boscotrecase (1) e Trecase (1) - i Comuni ricadenti nell'Ambito Sociale N 30 - finanziati dalla Regione Campania con 50mila euro ciascuno nell'ambito del progetto Scuola Viva, grazie al quale gli Istituti potranno ampliare la propria offerta formativa extracurriculare con aperture pomeridiane e laboratori sportivi, teatrali, musicali, di robotica e molteplici altre attività.

Nella città oplontina sono stati giudicati positivamente i progetti degli istituti superiori "Marconi", "Cesàro" e "Pitagora-Croce", e quelli della scuola media "Pascoli" e del Comprensivo "Leopardi".

A Boscoreale beneficeranno dei contributi la "Cangemi" e la "Rodari", la "Prisco" a Boscotrecase e al "D'Angiò" a Trecase.

"Si tratta di un'iniziativa importante contro la povertà educativa che consente di prolungare le attività scolastiche ed educative nel pomeriggio e di valorizzare le scuole come presidio culturale e di sostegno concreto alla famiglie - commenta Paolo Persico, commissario cittadino del Partito Democratico di Torre Annunziata -. E' utile ricordare inoltre che da domani sarà possibile per le famiglie a basso reddito presentare domanda per un voucher di sostegno alle spese di asilo nido sulla base dell'Avviso pubblico della Regione Campania. Una misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Governo nazionale. E sempre domanio, si chiudono i termini dell'avviso per il voucher a favore dei minori per lo sport. Tutte iniziative - sottolinea Persico - che vanno nella giusta direzione della lotta alla povertà educativa".

Il PD di Torre Annunziata richiama però la necessità di costruire una rete più efficace per rendere produttive e incisive queste iniziative. "C'è il rischio che si agisca per mondi separati - continua Persico -. Paradossalmente, la scelta fatta dalla Regione Campania di rendere più veloci e trasparenti i processi di assegnazione dei contributi attraverso la digitalizzazione, rischia di deresponsabilizzare totalmente i Comuni, sgravati tra l'altro da notevoli incombenze burocratiche, senza riuscire tuttavia a svolgere un ruolo essenziale di informazione e di costruzione di rete per raggiungere i più deboli. Ciò potrebbe ripetersi anche su altri aspetti a partire dalle ingenti risorse per la dispersione scolastica. Il Circolo del PD - conclude Persico - rinnova l'appello al coordinamento istituzionale dell'Ambito N30 affinché si lavori - in modo anche originale - ad una rete che ottimizzi le risorse e le opportunitaà disponibili contro la povertà educativa".