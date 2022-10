A cura della Redazione

Il Napoli vince, entusiama e fa sognare i tifosi azzurri. Le quattro vittorie conseguite in Champions League, con 17 gol segnati, 4 subiti e 12 punti in classifica, con il Liverpool a tre punti di distanza, hanno proiettato il Napoli al vertice del calcio europeo.

Non ci sono parole per le prodezze in attacco di Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone e del recuperato Osimhen, con un grandissimo Di Lorenzo in difesa, coaudiuvato da Kim, Rrahmani e Mario Rui, Olivera, Juan Jesus.

I tifosi sognano, ma non solo loro. Gianni Improta, ex calciatore degi azzurri ed attuale opinionista di Canale 21, ha detto che il Napoli è competitivo non solo nel campionato italiano ma anche in Europa. Anche se bisogna andare cauti con queste affermazioni perché il popolo napoletano si infiamma facilmente.

Intanto c'è chi pensa di esibirsi allo stadio Maradona in una partita del Napoli con l'inno della Champions' League. Vi chiederete chi? È il Coro Polifonico Salesiano Oplontis di Torre Annunziata, che già 4 anni fa lo fece alla Chiesa di San Giovanni Battista a Soccavo, a poche centinaia di metri dall'allora San Paolo.

Vi proponiamo il video di una loro recente performance.