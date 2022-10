A cura della Redazione

“U fatt è chist, statemi a sentì”. Quante volte abbiamo sentito questa frase pronunciata dalla brava e simpatica Silvana Perno, guida turistica, che va in giro per le città di Napoli e provincia a far conoscere le bellezze della nostra terra?

I video, di pochi minuti, vengono condivisi sulla pagina facebook Napoli reale, che conta circa 50mila followers.

Tra i vari video pubblicati recentemente, c’è anche quello che riguarda il pastificio Setaro di Torre Annunziata.

Silvana si reca a via Mazzini, sede del pastificio, e incontra uno dei fratelli Setaro, Giovanni, che le mostra il processo di produzione artigianale della pasta. E lei lo spiega in un video pubblicato sulla pagina facebook di Napoli reale con il suo linguaggio semplice e affabulatore.

Silvana Perno, è sposata con Sasà D’Alessio e mamma di Carmen, Miriam Karol e Vittoria. E’ molto seguita sui social e riceve continui apprezzamenti per i suoi video, in cui spiega – in modo semplice ed efficace – le ricchezze culturali che offre la nostra terra.

GUARDA IL VIDEO