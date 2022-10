A cura della Redazione

Venerdì 14 ottobre è iniziata la potatura degli alberi lungo le strade principali di Torre Annunziata.

Si è partiti giovedì 14 ottobre dalla parte alta di corso Umberto I e si continuerà lunedì 17 ottobre nel tratto che va dal Commissariato di Polizia fino a piazza Ernesto Cesàro. Tra martedì e mercoledì si completerà corso Vittorio Emanuele III e si inizierà con gli alberi di via Roma. Le operazioni di potatura verranno quindi ultimate inderogabilmente il 19 ottobre, ossia prima dei festeggiamenti per la Madonna della Neve.

Purtroppo c'è da sottolineare ancora una volta lo scarso senso civico di molti automobilisti che, nonostante i divieti affissi, hanno lasciato in sosta la propria auto, creando enorme disagi per gli operatori della potatura.

Gli agenti di polizia municipale hanno cercato di individuare i proprietari dei veicoli per far rimuovere le auto ed evitare di far intervenire il carro attrezzi, ma non sempre ci sono riusciti.

Allora rivolgiamo noi un appello: lunedì si eviti di parcheggiare lungo corso Umberto I, ad iniziare dalla sede del Commissariato (dall’incrocio di via dei Mille da entrambi i lati) e corso Vittorio Emanuele III, fino all’altezza di piazza Cesàro.

E poi martedì 18 ottobre su corso Vittorio Emanuele III, dall’incrocio di piazza Cesàro fino alla chiesa del Carmine, un tratto di strada molto stretto. Nella stessa giornata si inizierà anche la potatura in via Roma, che terminerà mercoledì 19 ottobre.

Nelle restanti parti della città, la potatura ordinaria (inferiore ai 4 metri di altezza) sarà effettuata nel mese di novembre.