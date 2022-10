A cura della Redazione

Continua l’impegno delle strutture Asl Napoli 3 Sud sul fronte vaccinale. Nuovi open day dedicati alle somministrazioni sono previsti anche per il prossimo week end.

Appuntamento sabato 22 ottobre 2022 a Gragnano dalle 9:30 alle 13:30, scuola media Fucini - Roncalli, via Quarantola, 15 e a Marigliano, dalle 10:00 alle 13:00, Istituto comprensivo Don Milano - Aliperti, via suor Felicia Mautone.

Entrambe le iniziative, organizzate dal responsabile Antonio Coppola su impulso del direttore generale Giuseppe Russo, prevedono, oltre la somministrazione del vaccino anticovid e varianti, seconda e terza dose per tutti e quarta dose per anziani over 60 e fragili, anche la possibilità, per tutti, di ricevere la vaccinazione per l'influenza stagionale.

Inoltre, negli stand Asl Napoli 3 Sud sarà distribuito il kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Per coloro che hanno difficoltà di deambulazione è prevista la possibilità di accesso con l'automobile (drive through).