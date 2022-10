A cura della Redazione

Serata di beneficenza e raccolta fondi promossa dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Venerdì 21 ottobre, nella splendida cornice dello Yachting Club di Marina di Stabia, si terrà l'evento del Gran Galà durante il quale verranno raccolti - grazie alla generosità degli avvocati e degli ospiti che interverranno e grazie al sostegno di alcuni sponsor - fondi da destinare in parte alla Onlus Soleterre (che aiuta i bambini malati di cancro nelle zone disagiate del mondo) e in parte al capitolo di spesa appostato dal Consiglio dell'Ordine nell'ultimo bilancio per finanziare i percorsi di studi dei figli dei colleghi deceduti.

Sono stati venduti tantissimi biglietti a dimostrazione tangibile del fatto che, pur se in un momento di crisi generale, l’Avvocatura oplontina mostra sempre la sua parte migliore partecipando in massa ad un momento di grande generosità e non dimenticando mai chi si trova ad affrontare momenti difficili.

"Mi piace sottolineare - dichiara la presidente Luisa Liguoro (foto) - che trattasi di una serata quasi per intero autofinanziata dai nostri iscritti e che il nostro ringraziamento va in primis a tutti loro che anche questa volta hanno dimostrato di riuscire ad esprimere perfettamente i valori della solidarietà in uno con la funzione sociale dell'avvocato".