A cura della Redazione

La grande manifestazione per la pace in Ucraina promossa dalla Regione Campania si terrà venerdì 28 ottobre a Napoli. Il raduno sarà in piazza del Plebiscito.

Data e orario sono sti ufficilizzati dal presidente Vincenzo De Luca, che chiama a raccolta i cittadini affinché si mobilitino per sollecitare una risoluzione del conflitto originato dall'invasione russa ormai 8 mesi.

L'intento della mobilitazione è quello di sostenere un cessate-il-fuoco tra le parti e di dialogare per giungere al termine di questa assurda guerra e scongiurare una esclation atomica della stessa.

Fermare Putin, fermare l'atomica, aiutare le famiglie e salvare le imprese, piegate dalla crisi energetica conseguente al conflitto, sono gli slogan scelti per la manifestazione.