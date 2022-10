A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata è stato ammesso al finanziamento per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 19 ottobre 2022 ha assegnato al Comune oplontino la somma di 2milioni e 970mila euro, di cui 118mila euro per la progettazione.

La richiesta del finanziamento è stata inoltrata dall’ing. Valentino Ferrara, capo dell’Ufficio tecnico comunale, e dall’ing. Luigi Gaglione.

Ma a cosa si riferisce il progetto oggetto del finanziamento?

Si tratta di lavori di ristrutturazione di Palazzo Criscuolo, sede storica del comune di Torre Annunziata, anche con interventi di efficientamento energetico, nonché di opere di riqualificazione di piazza Nicotera.

Per quanto riguarda l’affidamento dei lavori, il decreto all’articolo 3 dice espressamente che per le opere il cui costo è inferiore a 2,5 milioni di euro esso deve avvenire entro quindici mesi, mentre per le opere il cui costo è superiore a 2,5 milioni di euro deve avvenire entro venti mesi.

Ma si spera che questo termine venga abbondantemente anticipato.