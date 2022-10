A cura della Redazione

Domenica scorsa 23 ottobre 2022 a Volla il dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud ha organizzato un’iniziativa per la promozione dell’utilizzo del microchip per gli animali d’affezione.

Uno strumento che serve a garantire la restituzione dell’animale al legittimo proprietario in caso di smarrimento, ma anche a prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo.

Nel corso della mattinata di Volla, cui ha partecipato anche il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, sono stati applicati 37 microchip.

Visto il successo ottenuto, l’iniziativa sarà riproposta anche in altri comuni del territorio aziendale.

Il microchip viene applicato dal medico veterinario per via sottocutanea sul lato sinistro del collo in modo rapido, innocuo e indolore. Questo permette la registrazione nella banca dati regionale. Al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione all’anagrafe canina. L’iscrizione è obbligatoria per i cani, mentre per gatti e furetti è discrezionale.

La microchippatura può essere effettuata sia presso i servizi veterinari Asl dove è gratuita, sia presso professionisti privati a pagamento.