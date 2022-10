A cura della Redazione

A far data dal 31 ottobre prossimo sarà attivato il portale per la presentazione telematica delle istanze di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) di competenza del Comune di Torre Annunziata.

Con l’attivazione del portale non saranno più ammesse altre modalità di trasmissione delle seguenti pratiche urbanistico - edilizie:

Comunicazioni Inizio Lavori

Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate

Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate - Superbonus

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività

Segnalazioni Certificate di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire

Comunicazioni di Fine Lavori

Segnalazioni Certificate di Agibilità

Permessi di Costruire

Certificati di Destinazione Urbanistica

Deposito di Tipo di Frazionamenti Catastali

Richieste di Accesso agli Atti (relative pratiche edilizie)

Richieste di Occupazione Suolo Pubblico (relative a pratiche edilizie).

L’accesso al portale avverrà mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID, previa preregistrazione degli interessati all’accesso.