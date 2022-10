A cura della Redazione

Ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Torre Annunziata per regolare l'afflusso al Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti.

Il Camposanto osserverà, eccezionalmente, i seguenti orari di apertura al pubblico nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre prossimi: lunedì e martedì, sarà possibile far visita ai propri cari estinti dalle ore 7 alle 16; mercoledì, invece, ricorrenza dei Defunti, dalle ore 7 alle 14. L'estensione degli orari di ingresso è stata adottata per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare sugli assembramenti, e assicurare il deflusso dei visitatori e una fruibilità migliore dell'area cimiteriale.

I Commissari hanno inoltre disposto che, sempre dal 31 ottobre al 2 novembre, venga vietata la vendita ambulante, specialmente di fiori, nella zona e nel raggio di 300 metri dal Cimitero, e che siano sospese le eventuali autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per la vendita sempre nel raggio di 300 metri dal sito.