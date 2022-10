A cura della Redazione

E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi, giovedì 27 ottobre, “Libringioco”, la nuova biblioteca scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Torre Annunziata.

Per stabilirne la denominazione è stato creato un contest a cui hanno preso parte diverse classi dell’istituto. I lavori degli alunni sono stati presi in esame dalla giuria composta da Francesco Paolo Oreste, Anna Vitiello e Fernanda Pucillo, che dopo averli valutati hanno stabilito che la classe vincitrice del progetto fosse la III A, proprio con la denominazione “Libringioco”.

Presenti all’iniziativa, insieme ai giurati, il dirigente scolastico della “G. Leopardi”, Antonella D’Urzo, il neosenatore del Movimento 5 Stelle, Orfeo Mazzella, e i dirigenti scolastici del II Circolo “G. Siani” e 4 Circolo “C. N. Cesaro”, Lucia Massimo e Maria Pisciuneri, oltre che l’ex preside del Liceo “G. de Chirico”, Felicio Izzo.

“Il nostro obiettivo è da sempre quello di coinvolgere i bambini in progetti culturali ed educativi, ed è importante anche per aiutarli a prendere coscienza e consapevolezza dei loro talenti – ha spiegato la dirigente scolastica, Antonella D’Urzo -. E’ fondamentale che all’interno di un istituto scolastico sia presente un’area nella quale gli alunni possano dedicarsi alla scrittura e alla lettura. Inoltre, è stato attivato un cloud che consentirà di cercare i volumi presenti nell’istituto, con la possibilità di richiederli in prestito. Un servizio del quale potrà usufruire chiunque vorrà”.

Per il neosenatore pentastellato, Orfeo Mezzella, è stato un po’ come fare un tuffo nel passato. “Ho frequentato questo istituto ed è stato molto emozionante tornarci dopo tanti anni. La scuola deve rappresentare un valore aggiunto nella società, e anche la voce dei bambini dovrà udirsi ancora più forte. E’ necessario che i giovani vadano fieri di vivere nel nostro territorio”.

“La biblioteca rappresenta uno spazio stimolante per un territorio che necessita di cultura. Ed è un segnale importante non solo per la comunità scolastica, ma anche per le altre istituzioni della città” ha detto Francesco Paolo Oreste.

“La scuola ha bisogno delle famiglie, e le famiglie hanno bisogno della scuola – ha sottolineato Anna Vitiello, ex assessore alla Cultura del comune di Torre Annunziata -. Il fine ultimo deve essere quello di favorire la crescita dei ragazzi in un ambiente sano e istruttivo. Ed iniziative come la creazione di una biblioteca vanno esattamente in questa direzione”.

Nel corso dell’inaugurazione di “Libringioco” gli alunni della I B hanno presentato il racconto “Farah alla ricerca di sé stessi”. Una storia ambientata in Siria, Paese del Medio Oriente dilaniato da anni di conflitti ed ex roccaforte dello Stato Islamico, che versa in condizioni umanitarie ed economiche drammatiche, con il più alto numero di sfollati interni e di profughi. Nel racconto prodotto dagli alunni, guidati dalla docente Giusy Nastri, sono state affrontate tematiche decisamente importanti ed attuali, quali la guerra e lo sfruttamento dei minori.