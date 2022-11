A cura della Redazione

Il commissario cittadino del Partito Democratico di Torre Annunziata, Paolo Persico, ha fatto giungere una breve nota sul senatore Sandro Ruotolo, colpito undici giorni fa da un broncospasmo

"Con profondo affetto e stima siamo vicini al senatore Sandro Ruotolo in questo momento difficile – scrive Persico -. Gli rivolgiamo i più sentiti auguri di pronta guarigione. Il suo contributo alle battaglie contro le diseguaglianze, per la difesa dei diritti civili e democratici, contro le mafie e ogni forma di violenza è fondamentale per la nostra realtà e per il Paese.

Ruotolo è stato vicino alla città in momenti difficili e ha portato avanti battaglie emblematiche di civiltà e di giustizia.

Lo aspettiamo a Torre Annunziata – conclude Persico - per condividere nuove battaglie insieme a coloro che credono che c’è un nuovo tempo da costruire nel solco della costituzione e dei suoi valori fondamentali".