A cura della Redazione

Oltre 400 famiglie di Torre Annunziata hanno inoltrato istanza alla Regione Campania per l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica residenziale. E' quanto rende noto il circolo oplontino del Partito Democratico, guidato dal commissario Paolo Persico.

"Su poco più di 31.000 domande presentate in totale, rappresentano una percentuale molto più alta rispetto alla media della popolazione regionale e perfino superiore alla città di Napoli (8.100) ed è dunque indice di un bisogno reale e di un forte indice di povertà", spiega Persico.

Per l'esponente Dem, c'è "una forte situazione di disagio. Ecco perché, come abbiamo avuto modo di rappresentare alla Commissione straordinaria che amministra il Comune di Torre Annunziata, questo tema va affrontato immediatamente. In primo luogo - evidenzia ancora Persico -, sulla base della riforma dell'ERP (edilizia residenziale pubblica, ndr) varata dalla Regione Campania, vanno definite le domande di regolarizzazione e di voltura per gli alloggi di proprietà comunale. E' una responsabilità oggi in capo all'Ente Locale per gli oltre 350 alloggi comunali. Lo stesso vale per l'Acer, l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ex Iacp), che sta accumulando troppi ritardi. Senza definire questi adempimenti, diviene difficile separare le situazioni di illegalità da quelle di possibile diritto e sappiamo bene chi beneficia di ciò".

Persico sottolinea infine come sia "indispensabile, a nostro parere, attivare subito un tavolo di confronto e di raccordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini coinvolgendo anche Acer e Regione Campania per affrontare una tematica complessa, ma che può essere indice di una svolta vera. Dunque c'è un lavoro urgente e serio da compiere di effettiva collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e con il pieno coinvolgimento delle forze sociali".