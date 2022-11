A cura della Redazione

Giornata dedicata alla lettura partecipata. In occasione della settimana di #ioleggoperché, l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Torre Annunziata ha partecipato all’iniziativa che si è svolta presso la Libreria Libertà.

Gli alunni della “Leopardi”, grazie alla supervisione delle docenti Alessandra Autieri, Giusy Nastri e Violetta Lelli, e sotto la direzione della dirigente scolastica, Antonella D’Urso, hanno incontrato i compagni della Scuola secondaria di primo grado “G. Pascoli” con i quali hanno instaurato un gemellaggio che aveva come obiettivo la lettura condivisa e partecipata.

Le docenti Maresca e De Falco hanno sottolineato l’importanza della lettura come veicolo di cultura, e di quanto ciò possa rappresentare un importante tassello nella formazione degli alunni che hanno partecipato al contest. Inoltre, la classe II B dell’I. C. “G. Leopardi”, sotto la guida della prof.ssa Nastri, ha avviato un laboratorio di scrittura creativa. Un progetto che coinvolgerà gli alunni per l’intero anno scolastico.