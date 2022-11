A cura della Redazione

Quartiere Deriver

La Commissione straordinaria del comune di Torre Annunziata ha approvato la rimodulazione del progetto per la riqualificazione urbanistica ed ambientale del quartiere Deriver, per un importo di poco oltre i 213mila euro devoluti a titolo compensativo dalla società Terna, per l'impatto territoriale provocato dalla posa in opera di un cavo di 150 KV di collegamento tra Torre Annunziata e Capri.

Tra non molto dovrebbero avere inizio di i relativi lavori.

Palestra II Circolo didattico

La Commissione straordinaria ha approvato il progetto di riqualificazione della palestra del II Circolo didattico “Giancarlo Siani” di via Tagliamonte per un importo di 100mila euro finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Arcate borboniche

Ancora in alto mare i lavori per il completamento delle arcate borboniche del trincerone ferroviario, sospesi da tre anni per un contenzioso tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI SpA) e il comune di Torre Annunziata. Si spera che al più presto i rappresentanti dei rispettivi Enti si siedano intorno ad un tavolo per dirimere l’annosa querelle.