Guasto improvviso alla rete idrica, mancanze d'acqua in corso a Torre Annunziata. Interessata la zona centro-sud della città.

Le strade in cui si stanno verificando i disservizi sono: corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele III, via De Simone, via Camillo Benso Conte di Cavour, via Commercio, via Cuparella, via Bertone, via Ercole Ercoli, via Murat, via Mazzini, via Margherita di Savoia, via Oplonte, via Pastore, via Piombiera, via Prov. Schiti, via Roma, via San Francesco di Paola, via Sepolcri, via Veneto, e tutte le relative traverse.

I tecnici GORI sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 17:00 di martedì 15 novembre.