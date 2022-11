A cura della Redazione

Stazione Circumvesuviana allagata, disagi a San Giorgio a Cremano.

L'EAV comunica che a causa delle forti piogge di stamane, l'impianto "San Giorgio - Cavalli di Bronzo" è inagibile.

Pertanto, i treni da e per Napoli non fermano e non effettuano servizio viaggiatori.