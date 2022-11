A cura della Redazione

L’Amministrazione comunale ha approvato un bando per erogare un contributo agli studenti, appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e di Scuola Secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode, e residenti nel Comune di Torre Annunziata.

La domanda di ammissione al bando deve pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30/11/2022. Tutte le domande pervenute oltre il termine o incomplete della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.

Sono previste:

n. 7 Borse di Studio da € 450,00 per le classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado;

n. 3 Borse di Studio da € 450,00 per le classi 5^ delle Scuole Secondarie di 2° grado.