Centomila euro al Comune di Torre Annunziata. E' la somma che il Ministero dell'Interno ha destinato all'Ente a titolo di rimborso, per l'anno in corso, degli oneri sostenuti per la Commissione Straordinaria che gestisce l'attività amministrativa. In sostanza, il Comune ha elargito, anticipandoli, gli emolumenti per i commissari prefettizi, soldi che il Viminale ha bonificato, ora, nelle casse del Municipio.

Il denaro verrà destinato - fa sapere in una nota il dott. Marco Serra, membro della triade che compone l'organo di gestione - a lavori urgenti per la manutenzione del cimitero comunale.

La Commissione ha dato all'Ufficio Tecnico l'incarico di predisporre un piano di interventi da attuarsi, e per i quali è necessario avviare le procedure di affidamento da concludersi nel più breve tempo possibile.