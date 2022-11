A cura della Redazione

Nuovo segretario generale al Comune di Torre Annunziata.

Dopo la partenza del dott. Lorenzo Capuano, segretario del Comune oplontino da marzo del 2015, e assegnato come titolare alla Segretaria del Comune di Villaricca, la Commissione Straordinaria ha individuato quale nuovo segretario generale la dottoressa Maria Clara Napolitano, nativa di Nola, attualmente al comune di Calvizzano (NA).

Maria Clara Napolitano, avvocato, dal 1993 al 1997 si dedica completamente all’attività forense. Dal 10 dicembre 1998 al 2 maggio 1999 diventa titolare della sede di Segreteria Generale del Comune di Gesico (paese di 847 abitanti della provincia di Cagliari), poi viene nominata segretaria nei seguenti Comuni: Suelli (Cagliari), Controguerra (Teramo), Ancarano (Teramo), Torano (Teramo), Castelfranco in Miscano e Ginestra degli Schiavoni (entrambi in provincia di Benevento), Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino). Ad Altavilla Irpina (Avellino), ultimo Comune dove ha prestato servizio prima di approdare a Calvizzano, è stata segretaria comunale per ben 11 anni.

A Calvizzano la Napolitano viene nominata dal sindaco Giuseppe Salatiello il 12 giugno 2014 e riconfermata dalla Commissione Straordinaria nel 2018. “Apprezzata l’alta professionalità, competenza e spirito di abnegazione della dottoressa Napolitano per il lavoro svolto – è scritto nell'atto a firma dei tre Commissari – si ritiene opportuno, anche se non richiesto, di esprimere con un provvedimento scritto la conferma del menzionato segretario”.

La dottoressa Maria Clara Napolitano è alla sua prima esperienza in un Comune di medie dimensioni, qual è quello di Torre Annunziata.