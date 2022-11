A cura della Redazione

L’ A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, sotto l’egida del Santuario di Pompei ed il patrocinio del Comune di Napoli, Pompei, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, organizza la XXVIII edizione della ”Corsa della Pace-Napoli Pompei” di Km. 30,150.

Il programma della manifestazione podistica verrà presentato nella Sala Marianna de Fusco del Comune di Pompei mercoledì 23.11.2022 alle ore 12,00.

Alla Conferenza Stampa parteciperanno il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, l’assessore allo sport di Napoli Emanuela Ferrante, l’assessore allo sport di Ercolano Nello Iacomino, il presidente dell’ A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo Giuseppe Acanfora, il presidente GIVOVA Giovanni Acanfora, mons. Pietro Caggiano, il responsabile Sportform l’avv. Tommaso Mandato, l’ Amministratrice GIVOVA Pina Lodovico, il presidente Fidal Campania prof. Bruno Fabozzi, lo Speaker della manifestazione Gennaro Varrella. Presenzia il dott. Rosario Naddeo.

Ai nastri di partenza di Piazza Plebiscito si prevede la partecipazione di circa 250 atleti. Al via alla corsa della Pace atleti provenienti da tutta Italia che daranno lustro alla competizione agonista alla ”Corsa per la Pace Napoli-Pompei ” sulla distanza 30,150 Km. La partenza domenica 27 novembre 2022 alle ore 8,30 da Piazza Plebiscito ed il serpentone degli atleti percorrerà l’itinerario percorrendo Via Cesario Console, Via Acton, via Cristoforo Colombo, via Marina proseguendo per il Corso San Giovanni a Teduccio e poi gli atleti attraverseranno le città vesuviane di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata fino a tagliare la linea del traguardo di Piazza Bartolo Longo di Pompei.

PROGRAMMA

Mercoledì 23 novembre 2022

Ore 12,00 Comune di Pompei: Conferenza Stampa

Venerdì 25 novembre 2022

Ore 10,30 Sala consiliare del Comune di Pompei: Incontro sul tema “Giovani e Sport fanno correre la Pace Contro tutte le guerre”. Partecipano: Patrizio Oliva, mons Pietro Caggiano, don Ivan Licinio, l’on Massimiliano Manfredi

Ore 15,00 Museo dell’Impresa: Inaugurazione CAMPUS TRE S - Prevenzione gratuita per tutti.

Sabato 26 novembre 2022

Ore 9,00 Museo dell’Impresa nei pressi del Municipio di Pompei: Ritiro pettorali

Ore 9,30 ICAMPUS TRE S - Prevenzione gratuita per tutti

Ore 19,00 Santuario della Beata Vergine del Rosario: Santa Messa per la Corsa per la Pace

Domenica 27 novembre 2021

Ore 6,45 Stazione Ferrovia dello Stato Pompei: partenza autobus per Napoli

Ore 07,30 Piazza Plebiscito Napoli: ritrovo atleti

Ore 08,30: Partenza Corsa per La Pace Napoli-Pompei

Ore 10,10: Primi Arrivi Corsa per La Pace

Ore 12,30: Premiazioni Sala Consiliare Comune di Pompei

