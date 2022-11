A cura della Redazione

Oltre trenta appuntamenti in giro per l’intera regione, decine e decine di sfilate, pose, sorrisi, ma anche racconti di sé e valorizzazione del territorio.

“Miss Vesuvio” arriva alla finalissima della sua 14° edizione dopo un percorso lungo e ricco di emozioni, che tante soddisfazioni ha saputo finora regalare alle centinaia di giovani concorrenti che si sono date il cambio lungo la passerella itinerante del concorso ideato da Anna Maione e Nicola Pinto che ormai da anni è sinonimo di bellezza, opportunità, serietà, promozione del talento e del territorio.

L’appuntamento conclusivo della lunga e fortunata manifestazione è in programma domenica sera al Teatro Umberto di Nola: è qui che le 29 aspiranti reginette si sfideranno per la conquista della corona che lo scorso anno ha indossato Federica Cerasuolo, in una serata d’eccezione presentata da Enzo Catapano e Sabrina d’Amore. Non solo. Come già per l’edizione 2021, Miss Vesuvio 2022 prevede due ulteriori categorie da premiare: Miss Curvy e Miss Social, entrambe da incoronare nell’ultimo atto di questo lungo ed entusiasmante percorso.

«Nonostante la difficoltà di questi anni “Miss Vesuvio” non si è mai fermato. Anzi, anche per contribuire a superare periodi non certo lieti, è cresciuto ancor più, arrivando fino al record di tappe raggiunto quest’anno. In piena corrispondenza con lo spirito che da sempre ha caratterizzato questa kermesse, non si tratta ovviamente soltanto di una sfida di bellezza a suon di sfilate, ma di un evento che mette insieme intrattenimento e divertimento, formazione, crescita personale e valorizzazione dei nostri splendidi territori, che unisce spettacolo dal vivo a passaggi in televisione con il programma “Una Vita da Miss Vesuvio”, in onda su Tele A, che tra l’altro propone l’interessantissima rubrica “Campania in pillole”, tour itinerante delle bellezze regionali», hanno detto i patron di Miss Vesuvio Anna Maione e Nicola Pinto, sottolineando, a conferma di tutto ciò, come la finale di domenica, visto il periodo dell’anno in cui cade, a pochi giorni dal 25 novembre, si intreccerà alle tematiche che caratterizzano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.