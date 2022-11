A cura della Redazione

Era solito fare la sua passeggiata quotidiana. Questa mattina, però, dopo aver preso un caffè al bar, ha avuto un malore e si è accasciato a terra privo di vita.

Lui è Gaetano Irlando, fratello minore di Antonio, architetto, collega giornalista e già assessore alla Cultura del comune di Torre Annunziata.

Legatissimo ad Antonio, Gaetano è stato sempre presente alle manifestazioni organizzate in quegli anni dal fratello. Ma il suo amore per la cultura è continuato anche dopo l’esperienza amministrativa di Antonio. Non c’era un evento culturale in città in cui Gaetano non partecipasse.

“Era una brava persona, competente, educata, sempre gentile, mai fuori posto”, è il commento di chi giornaliermente lo frequentava.

Gaetano aveva 62 anni e due fratelli: Antonio e Massimo, produttore televisivo. A loro va la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze per la perdita del caro Gaetano.