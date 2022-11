A cura della Redazione

L'EAV rinnova il suo parco treni. Da ieri, sulla linea Piedimonte Matese-Napoli, sono entrati in servizio due nuovi convogli di ultimissima generazione prodotti dalla Stadler, azienda svizzera leader nel settore. Altri tre verranno immessi in circolazione entro Natale.

Questi cinque mezzi sostituiranno i quattro ormai datati, costruiti circa 50 anni fa.

"I nuovi treni diesel-elettrici sono progettati con particolare attenzione alla sostenibilità ecologica, con due motori diesel a basse emissioni e due set di batterie di trazione, consentono una riduzione del 30% del consumo di carburante rispetto ai treni attualmente in esercizio - fa sapere l'EAV -. Ogni unità offre complessivamente 328 posti per i passeggeri di cui 168 a sedere. Dotati di pedane mobili che li rendono completamente accessibili alle persone con mobilità ridotta, di illuminazione LED, connessione Wi-Fi, prese USB e di corrente 220V, sono concepiti per raggiungere una velocità di 140 Km/h. Quelli presentati oggi sono una prima parte di una fornitura di 5 treni la cui consegna sarà ultimata nei primi mesi del prossimo anno".

Novità anche per la Circumvesuviana. Anche in questo caso la Stadler sta costruendo nuovi convogli, in tutto 40, che contribuiranno ad ammodernare la "flotta" quantomai vetusta in circolazione sulla storica rete ferroviaria.