A cura della Redazione

E' di nuovo allerta meteo in Campania. La Protezione Civile regionale ha diffuso il bollettino meteo nel quale si prevedono rovesci e temporali tra stasera e domani, pertanto scatta il livello di criticità idrogeologica arancione che perdurerà dalle ore 21 di oggi, venerdì 25 novembre, fino alle 21 di sabato 26, sulle seguenti zone: area vesuviana, piana campana, isole del golfo, Napoli, Alto Volturno e Matese, penisola sorrentina-amalfitana, Monti di Sarno e Picentini. Nelle restanti, invece, l'allerta è gialla.

"Previste precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. A partire dal pomeriggio di sabato 26 novembre, sono previsti su tutto il territorio regionale anche venti forti nord-orientali, con locali raffiche. Il mare si presenterà agitato o molto agitato", recita una nota della Protezione Civile.

Possibili anche frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Infine, la Protezione Civile invita i sindaci ad attivare i Centri Operativi Comunali per far fronte a eventuali disagi e per garantire la sicurezza pubblica.