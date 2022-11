A cura della Redazione

Partiranno il prossimo 5 gennaio, in Campania, i saldi invernali.

Lo ha stabilito la giunta regionale guidata dal presidente Vincenzo De Luca.

La delibera prevede una durata delle vendite promozionali "non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associaizoni di categoria", si legge in una nota.