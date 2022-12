A cura della Redazione

Allerta meteo gialla in Campania, con criticità idrogeologica che scatterà dalle ore 16 di oggi, venerdì 2 dicembre, e si protrarrà fino alle 16 di sabato 3 dicembre.

Interessate l'area vesuviana, la Piana campana, le isole del golfo, Napoli, la costiera-sorrentina-amalfitana, i Monti di Sarno e Picentini.

La Protezione Civile, che ha diramato l'avviso, riferisce di "precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico". Il quadro meteorologico è "particolarmente instabile", precisa la Protezione Civile; per questo, si invita a "prestare attenzione ai successivi avvisi" che eventualmente verranno diffusi.

Per quanto riguarda l'isola di Ischia, e in particolare l'area di Casamicciola, scatterà il piano di evacuazione temporanea per oltre mille persone che dovranno lasciare le loro abitazioni nella zona rossa, colpita dal nubifragio di sabato scorso, e che verranno ospitate presso le strutture alberghiere isolane, le palestre attrezzate e il palazzetto dello sport. Sul posto sono presenti il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, e il neo commissario per l'emergenza post-alluvione Giovanni Legnini. Attivi il COC, il Centro Operativo e la Sala Funzionale della Protezione Civile che seguirà l'evolversi della situazione.

Si è già messa in moto la macchina organizzativa per assicurare che il tutto si svolga ordinatamente. Le forze dell'ordine sono pronte a presidiare le aree della zona rossa che verranno "abbandonate" in modo da prevenire atti di sciacallaggio.