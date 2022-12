Natale a Torre Annunziata. Anche quest’anno la città non avrà le tradizionali luminarie natalizie a causa della carenza di fondi, tuttavia sarà un Natale diverso dall’anno scorso, ricco di iniziative, anche grazie alle risorse stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli ed erogate attraverso appositi bandi, a cui ha partecipato l'Ufficio Cultura e Politiche Sociali (dirigente Nicola Anaclerio) del comune oplontino.

Nella prossima settimana è prevista la convocazione di una conferenza stampa da parte del commissario Enrico Caterino per esporre il programma completo degli eventi che si svolgeranno durante le festività natalizie in città.

Qualche anticipazione, però, possiamo darla. Ci saranno due grandi spettacoli: il concerto del famoso cantante Enzo Avitabile, domenica 18 dicembre, nell’area antistante la Villa Comunale, e l’esibizione della nota attrice-cantante Lina Sastri (da definire ancora la data), nel Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine).

Enzo Avitabile, musicista, cantante e compositore napoletano, nella sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi artisti italiani (Pino Daniele, Franco Battiato, Renato Zero, Francesco De Gregori, Giorgia, Francesco Guccini) ed internazionali (James Brown, Randy Crawford, David Crosby, Bob Geldof e tanti altri). Ha scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e orchestre sinfoniche, è autore delle musiche per orchestra sinfonica e coro dell'opera Il Vangelo di Pippo Del Bono.

Lina Sastri ha esordito a teatro nel 1974 e nel cinema nel 1977 con Il prefetto di ferro di Pasquale Squitieri. Ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista e un David per la migliore attrice non protagonista. Come cantante ha pubblicato numerosi album principalmente in napoletano. Ha partecipato al Festiva di Sanremo nel 1992 con Femmene ‘e mare.

Oltre ai due concerti, previste altre iniziative, tra cui la 50^ Mostra Presepistica – Città di Torre Annunziata del maestro Salvatore Giordano nella Cappella dell'Arciconfraternita SS. Sacramento (attigua alla Chiesa del Carmine) dall’8 dicembre al 6 gennaio 2022.

Inoltre in Villa Parnaso saranno allestiti addobbi natalizi luminosi per la gioia dei più piccoli.

Oltre alle iniziative dell’Amministrazione Comunale, il 30 dicembre alle ore 20,30 ci sarà l’evento Oplonti’s Christmas Night, concerto di Natale per il Burundi 2022 presso il Santuario dello Spirito Santo, a cura del Progetto Cripta. Si esibiranno cantanti, musicisti, ballerini con la partecipazione di molti ospiti.