E’ in programma un intervento sulla rete idrica del comune di Torre Annunziata .

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle ore 22:00 di mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 07:00 di giovedì 15 dicembre 2022, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO UMBERTO I

PARCO PENNINIELLO

PARCO TRENTO

TRAVERSA ANDOLFI

TRAVERSA DI VIA MARESCA

TRAVERSA DI VIA PLINIO

TRAVERSA MONTELEONE

VIA AMEDEO ARPAIA

VIA ANDOLFI

VIA ANDREA COSTA

VIA ANTONIO BUCCA

VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

VIA CAMPESTRE

VIA CARAVELLI

VIA CARLO POERIO

VIA CARMINIELLO

VIA CASTRIOTA

VIA CIPRESSO

VIA CUCCURULLO

VIA CUPARELLA

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DEI MILLE

VIA DOMENICO CIRILLO

VIA DON MINZONI

VIA ELEONORA FONSECA PIMENTEL

VIA ENRICO DE GENNARO

VIA EOLO

VIA FRATELLI CERVI

VIA GINO ALFANI

VIA GIOSUE' CARDUCCI

VIA GIOVANNI AVALLONE

VIA GIUSEPPE PARINI

VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE

VIA GORIZIA

VIA ISONZO

VIA IV NOVEMBRE

VIA LUIGI IACONO

VIA LUIGI STAIANO

VIA LUIGI ZUPPETTA

VIA MARESCA

VIA MARIO PAGANO

VIA MELITO

VIA MONTENERO

VIA MUZIO TUTTAVILLA

VIA PASQUALE FUSCO

VIA PASTORE

VIA PENNINIELLO

VIA PLINIO

VIA PORTO

VIA PROTA

VIA ROMA

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SANDULLI

VIA SANT'ALFONSO DEI LIGUORI

VIA SCUOLA

VIA SIMONETTI

VIA TAGLIAPIETRA

VIA TERRAGNETA

VIA TORRETTA DE SIENA

VIA VAGNOLA

VIA VESUVIO

VIA VINCENZO GAMBARDELLA

VIA VITTORIO VENETO

VIA XXIV MAGGIO

VIA ZAMPA

VIALE GUGLIELMO MARCONI

VICO ERUZIONE

VICO FORNI

VICO FREDDO

VICO FRUMENTO

VICO GELSO

VICO GELSOMINO

VICO LUNA

VICO NANO

VICO PIGMEI

VICO ROSSELLI

VICO SORTE

VICO UNIONE

VICOLO INFANTI

VIA MULINI IDRAULICI

VIA MARZABOTTO

E tutte le relative traverse.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’istallazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.