Ipnosi collettiva. La provoca “Cats”, musical di straordinaria intensità affabulatoria con regia e adattamento in italiano di Massimo Romeo Piparo. Uno spettacolo che trascina, affascina, seduce e conduce lo spettatore in due ore di autentico incantesimo artistico.

“Cats” di Andrew Lloyd Webber (l’autore, per capirci, di Jesus Christ Superstar) è uno dei più famosi musical nel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. Dall’anno del suo debutto a Broadway (1982) è stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha stregato il pubblico in 300 città nel mondo.

Massimo Romeo Piparo ha ricostruito e adattato lo spettacolo ambientandolo a Roma in una suggestiva discarica tra opere d’arte, reperti archeologici e la maestà del Colosseo sullo sfondo. E’ lì che una ammaliante comunità di gatti si incrociano, si sovrappongono in maniera sinuosa, ballano e cantano creando un’atmosfera magica e intrigante.

“E’ l’occasione – sottolinea Massimo Romeo Piparo - per ribadire ancora una volta a tutto il mondo la centralità culturale e artistica della Capitale italiana, della sua Storia e del fascino che può conferire a storie prettamente anglosassoni come questa dei gatti Jellicle narrati Thomas Stearns Eliot. Lo spettacolo è stato riadattato, restando come sempre fedelissimo alla partitura musicale e allo spirito voluto dai suoi creatori. I personaggi-gatti portano tutti uno stile e un carattere molto in linea con la nostra abitudine di interagire con questo animale-compagno di vita”.

Malika Ayane, nel ruolo di Grizabella, è la protagonista del musical e l’eterno brano “Memory” sostiene una storia caratterizzata da melodramma, genialità, illusione, fantasia. Nel prestigioso cast del Musical anche la ballerina-cantante-attrice torrese Rossella Lubrino che ricopre il ruolo di Rumpleteazer. Con un altro felino, Mungojerrie (Simone Ragozzino), va a formare un’inseparabile coppia di gatti. All’artista originaria di Torre Annunziata viene riservato un importante centro scena nel corso del primo atto dove emerge tutta la sua straordinaria maturazione artistica. “Cats” rappresenta per Rossella Lubrino un’autorevole consacrazione professionale di una carriera alla quale si può meritatamente iniziare ad attribuire l’aggettivo “prestigiosa”.

“Cats” ha debuttato lo scorso 7 dicembre al teatro “Il Sistina” di Roma e resterà in cartellone nella Capitale fino al 30 gennaio 2023.

Chi è Rossella Lubrino

Nasce nel 1989 e all’età di 4 anni si avvicina allo studio della danza classica e moderna. E’ Gena Pinto, la “Signora della danza” di Torre Annunziata, a incoraggiarla e indirizzarla verso la magia del palcoscenico. Nel 2005 vince una borsa di studio per Broadway Dance Center di New York tramite stage di formazione con Desmond Richardson, Jason Parsons e Michele Assaf. Parallelamente inizia un percorso di formazione come performer, studiando canto e recitazione prima a Napoli e successivamente a Milano. Inizia la sua carriera come performer nel 2013 al Teatro Trianon di Napoli nel musical “Quartieri Spagnoli” scritto e diretto da Gianfranco Gallo. Tra le più importanti esperienze lavorative sicuramente quella con il teatro Sistina per la produzione Peeparrow di “Jesus Christ Superstar” con Ted Neeley nelle diverse produzioni dal 2014 al 2022 (versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice pluripremiato in Europa con il Musical World Award). Nel 2017 è Donna Concetta nel musical “Rosso Napoletano” al teatro Augusteo di Napoli con Serena Autieri (coreografie di Bill Goodson e regia di Vincenzo Incenzo). Nella stagione 2019/2020 vive una nuova ed importantissima esperienza lavorativa con il tour olandese di “We Will Rock You” con la superstar americana Anastacia nei panni di Killer Queen, diretto e prodotto da Massimo Romeo Piparo. A marzo 2022 è ballerina nella commedia musicale “Rugantino” di Garinei e Giovannini (regia Massimo Romeo Piparo ) al teatro Sistina di Roma

Altre esperienze lavorative:

-2016 Coreografa e ballerina nel tour “Una storia importante” di Chiara e Martina Scarpari direttamente da “Ti lascio una canzone” diretto da Antonella Clerici

-2017 Partecipazione come ballerina al noto programma televisivo “Tu si que vales”, Canale 5.

Nel corso degli anni si dedica anche all’insegnamento all’interno di vari eventi legati al mondo della danza e dello spettacolo. Dal 2014 entra a far parte di “TauriaDance”, una delle più importanti organizzazioni di eventi legati al mondo della danza. Attualmente è docente dell’Accademia Sistina e del biennio di avviamento alla professione “Tauriadance”.