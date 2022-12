Cinque anni e mezzo fa, Il 12 maggio del 2017, fu restituita ai cittadini Villa Parnaso, splendido edificio patrizio di epoca romana, ritornata al suo splendore grazie ai fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli (circa 1 milione e 200mila euro), che concesse poi al Comune oplontino la struttura in comodato d’uso.

L’inaugurazione avvenne al temine del mandato del sindaco Giosuè Starita che riuscì finalmente a coronare il sogno di un’intera comunità di vedere collegato il centro della città con il mare.

Il parco di Villa Parnaso è frequentato giornaliermente, in estate e in inverno, da centinaia di persone, sia per usufruire dell’ampio verde pubblico che per raggiungere, attraverso una scala, la Villa comunale e i lidi balneari. La scala, con gradini in pietra basaltica, è adornata da fontane poste sulle pareti e da una vasca con fontana, di cui è stato ripristinato l’impianto idrico con sistema a ricircolo. Nel piano interrato, di fronte alla vasca, è visibile un tunnel posto al di sotto del piano stradale, realizzato quando fu costruito l’attuale viale Marconi per consentire l’accesso privato dalla Villa al mare.

Il corpo scala, tuttavia, ha bisogno periodicamente di lavori di manutenzione ordinaria per evitare che ricada nel degrado. Lavori che, purtroppo, dal 2017 non sono stati mai effettuati.

La situazione è sotto gli occhi dei cittadini che attraversano il corpo scala di Villa Parnaso. Gli intonaci che penzolano dalla pareti rappresentano uno spettacolo indecoroso per un gioiello architettonico che risale all’epoca romana. Anche la vasca situata nella parte bassa delle scale è tenuta in uno stato di abbandono.

Invitiamo, pertanto, la Commissione straordinaria ad interessarsi di questa problematica, dal momento che la spesa per rifare gli intonaci alle pareti della Villa non comporterebbe costi elevati.

Evitiamo che il degrado prenda il sopravvento ed essere costretti poi a dover chiudere l’unico parco cittadino al centro della città.

Intanto, con il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra Governo, Regione Campania e il comune di Torre Annunziata sono state stanziate risorse per l’ampliamento di Villa Parnaso, con l’acquisto di aree private confinanti con l’attuale Parco, e il collegamento tra il prolungamento di via dei Mille e la litoranea Marconi. Inoltre dovrebbe essere installato un ascensore per dare la possibilità ai disabili di poter raggiugere il mare da Villa Parnaso.