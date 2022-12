Grande attesa per l’esibizione dell’attrice-cantante napoletana Lina Sastri, che nella serata di oggi, venerdì 23 dicembre, alle ore 20,00, si esibirà nella rappresentazione musicale “Cunti e Canti del Natale Napoletano” presso il Santuario dello Spirito Santo (Chiesa del Carmine) a Torre Annunziata.

Con lei si esibiranno Filippo D'Allio, Gennaro Desiderio, Gianluca Mirra.

Lina Sastri ha esordito a teatro nel 1974 con Masaniello, e nel cinema con il film Il prefetto di ferro (1977) di Pasquale Squitieri. Ha lavorato in vari film con famosi registi, tra cui Nanni Moretti, Giuseppe Bertolucci, Nanni Loy. Come cantante ha pubblicato numerosi album principalmente in napoletano. Ha partecipato al Festiva di Sanremo 1992 con Femmene 'e mare. Ha vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista per “Mi manda Picone” (1984) e per Segreti segreti (1985), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per L’inchiesta (1987).

Ma torniamo all’esibizione di stasera a Torre Annunziata. In redazione sono giunte molte telefonate per conoscere le modalità di partecipazione alla rappresentazione musicale. Incominciamo col dire che l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti a sedere (circa 300) e che non sono previste prenotazioni. La Chiesa aprirà al pubblico alle ore 19,00, mentre lo spettacolo inizierà intorno alle ore 20,00. All’ingresso del Santuario ci saranno gli steward che disciplineranno l’entrata del pubblico.