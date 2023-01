A cura della Redazione

Come è tradizione, il 31 dicembre di ogni anno in via Gino Alfani a Torre Annunziata, si radunano migliaia di giovani per il brindisi di fine d'anno.

Anche ieri la tradizione è stata pienamente rispettata. Per l'occasione l'Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del traffico veicolare per permettere ai giovani di radunarsi e di brindare all'arrivo del nuovo anno.

La famosa "Curva", dalla veduta spettacolare sul litorale torrese, era stracolma di giovani già dal primo pomeriggio. Poi all'imbrunire tutti a brindare con lo sguardo all'insù per ammirare i bagliori dei fuochi pirotecnici. Un nuovo anno stava per cominciare portandosi via le cose belle (poche) e brutte (tante) di questo 2022, con la speranza che il prossimo sia migliore di quello che stava andando via.