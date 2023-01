A cura della Redazione

Le Associazioni di Torre Annunziata incontrano l'assessore regionale al Turismo.

Presso la sede della Pro-Loco Oplonti si è tenuto nella mattina di oggi, 3 gennaio 2023, un incontro con l'assessore al Turismo della Regione Campania, professore Felice Casucci. Presenti diverse Associazioni, cittadine e comprensoriali, come la Pro-Loco, l’ArcheoClub di Torre Annunziata, Ospitalità Diffusa - AreV-OD, Gruppo Storico Oplontino, Progetto Cripta, ASCOM Torre Annunziata.

Ha fatto gli onori di casi il presidente della Pro-Loco, dott. Luigi Scognamiglio che ha rivolto il benvenuto a nome di tutti all'assessore.

Ha poi preso la parola l'avv. Aldo Avvisati, presidente Ospitalità Diffusa - AreV-OD, che ha innanzitutto ringraziato l'assessore per aver accettato l'invito ad avviare un confronto con le Associazioni sulle prospettive turistiche del territorio vesuviano.

Ha fatto presente che grazie alle sinergie createsi tra gestori delle attività extra-alberghiere, operatori economici e culturali del territorio negli anni si sta riuscendo ad intercettare sempre più e meglio i flussi turistici che le attrattive dell'area naturalmente attirano.

Ha rappresentato, inoltre, come sempre, grazie all'attività di "Butta dentro" che gli operatori dell'extra-alberghiero svolgono, i turisti di stanza nell'area stanno apprezzando anche altre risorse oltre gli scavi archeologici ed il Vesuvio, come ad esempio, il mare, le spiagge di sabbia nera, i tour per mare, la degustazione dei vini ("wine tasting"), che gli operatori vitivinicoli propongono, ed altre ancora.

Ma molto di tutto ciò, è stato rimarcato, è dovuto (nonostante la persistenza di condizioni non proprio "favorevoli" allo sviluppo turistico) unicamente alla buona volontà ed intraprendenza dei privati.

Si è levata, quindi, unanime da parte di tutti i presenti la richiesta che le politiche turistiche regionali accompagnino, rafforzino fino a fare diventare strutturale l'affermazione di un'identità turistica dell'area.

L'assessore Casucci, precisando che nell'occasione ha ascoltato con grande attenzione le istanze rivoltegli, si è ben detto disponibile a moltiplicare gli sforzi e a destinare risorse, non solo economiche, e risalto all'area vesuviana.

Si è, poi, accomiatato rassicurando che con l'incontro odierno si è avviato un percorso e chiedendo ai presenti di far pervenire unitariamente al suo assessorato qualche idea-progetto su cui poter lavorare da subito.