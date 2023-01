A cura della Redazione

Sfilata a Torre Annunziata della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri e concerto in Villa Comunale.

Nel giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio, in Villa Comunale ci sarà un concerto realizzato dalla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri. Prima, però, ci sarà, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, la sfilata dell’orchestra lungo le strade cittadine, secondo il seguente percorso: piazza De Nicola, via dei Mille, corso Umberto I, via Gino Alfani, via Rampa Nunziante, via Marconi, viale Colombo.

Per l’occasione il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha disposto la sospensione del traffico veicolare nei soli tratti interessati dall’evento e per il tempo strettamente necessario a far transitare il corteo in tutta sicurezza.