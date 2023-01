A cura della Redazione

Il cuore di Torre Annunziata batte forte e generoso. Lo dimostra il successo dell’iniziativa Giocattoli in movimento condotta in città dal gruppo territoriale Oplonti 5 Stelle che ha visto la raccolta di giocattoli (usati in buone condizioni ma anche nuovi) a favore di bambini in situazione di disagio.

Una “buona pratica” introdotta da anni in molte città d’Italia dal Movimento 5 Stelle che ha ideato questa campagna nazionale all’insegna delle parole riciclo, riutilizzo e scambio. Tre semplici azioni in cui si esprime la cura dell’ambiente (con la diminuzione della plastica sversata e in generale con una riduzione dell’impatto ambientale) e soprattutto la solidarietà e la coesione sociale attraverso il dono, messaggio positivo di attenzione, dignità e sostegno per bambini che vivono una condizione difficile.

E numerosi sono stati i cittadini torresi che il 24 e il 30 dicembre hanno accolto l’appello del gruppo Oplonti 5 Stelle di compiere un semplice gesto: portare due giocattoli per riceverne uno. Ai bimbi che hanno partecipato la possibilità di scegliere direttamente un dono e soprattutto di scoprire che è possibile divertirsi anche con un giocattolo usato lanciando un messaggio educativo contro lo spreco. A tanti altri, che scontano l’amarezza della povertà e dell’isolamento sociale, una carezza piena di fiducia per il giorno della Befana.

Sono stati raccolti infatti oltre 70 giocattoli destinati all’associazione no profit Ubuntu, dedita all’integrazione degli immigrati e dei rom, e ai giovanissimi ospiti della Mensa dei Poveri «Don Pietro Ottena» presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione.

«Questa iniziativa - dichiara il senatore Orfeo Mazzella - grazie all’adesione di tanti cittadini generosi ha dato prova della solidarietà che è capace di esprimere la comunità di Torre Annunziata».

E dall’8 gennaio la città potrà contare anche su un nuovo spazio di aggregazione sociale dove sarà possibile impegnarsi per il Bene Comune. Per quel giorno è prevista infatti l’inaugurazione ufficiale della sede del Movimento 5 Stelle a Torre Annunziata in corso Vittorio Emanuele III 369 (ex Bar Ghezzi).

«Aprire uno spazio che permettesse l’incontro e il dialogo con i semplici cittadini ma anche con le realtà associative della nostra città, è sempre stato uno dei principali obiettivi del gruppo territoriale Oplonti 5 Stelle al quale abbiamo lavorato sodo in questi mesi - sottolinea ancora Mazzella -. Vogliamo offrire una casa a tutti coloro che vogliono contribuire al cambiamento e al riscatto di questa città, dai giovani, che potranno trovare tra l’altro un wi-fi free, alle persone anziane, per le quali metteremo a disposizione gratuitamente corsi di informatica. Soprattutto desideriamo farne un laboratorio di idee dove con l’apporto prezioso della società civile lavoreremo ai temi della politica locale alla luce dei valori che ispirano il Movimento 5 Stelle».

L’appuntamento è per le 17.30 di domenica 8 gennaio alla presenza dei vertici nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle. Al fianco dello stesso senatore dell’area Orfeo Mazzella, ci saranno infatti l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la vice Presidente del Senato Mariolina Castellone, l’ex ministro e attuale vice Presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, i parlamentari Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Raffaele De Rosa e Luigi Nave. Saranno presenti anche il coordinatore regionale Salvatore Micillo, il consigliere regionale Gennaro Saiello e l’ex parlamentare Luigi Gallo.