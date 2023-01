A cura della Redazione

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione politica “La paranza delle: idee” sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

"Correggere dei grossolani errori di ricognizione; considerare maggiormente la stazione di Torre Città; dare più importanza al porto oplontino nel traffico marittimo; fare chiarezza sul progetto e sui lavori di riconversione della Torre – Cancello in pista ciclabile: è quanto abbiamo chiesto nelle osservazioni da noi inviate alla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito della consultazione pubblica sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di approvazione.

Nel PUMS si afferma in maniera del tutto sballata che sul territorio comunale non ci sono scuole superiori, quando ve ne sono, invece, diverse e sono pure un punto di riferimento per il comprensorio e richiedono, perciò, di essere adeguatamente servite dal sistema metropolitano dei trasporti; inoltre, si rileva che la stazione di Torre Centrale è a 100 m dal centro cittadino, laddove, invece, quest’ultimo è assai più prossimo alla stazione di Torre Città, per la quale, pertanto, andrebbero previse più fermate.

In più, il porto di Torre Annunziata quasi non viene citato nell’esame delle linee di traffico marittimo ed è relegato esclusivamente alla nautica da diporto, con funzionalità e importanza decisamente inferiori rispetto allo scalo di Castellammare di Stabia, che, viceversa, viene qualificato come porto a valenza turistica per i siti archeologici di Ercolano e Pompei; oltretutto, gli scavi di Oplonti non vengono menzionati nell’analisi della mobilità turistica lungo la fascia costiera del golfo di Napoli.

Non è chiaro, poi, come i tracciati ciclabili previsti sul nostro territorio si relazioneranno, anche in termini di sicurezza, con l’ordinaria viabilità urbana né lo stato dei lavori per la Torre – Cancello.

Ci vuole coerenza tra i progetti trattati in ambito cittadino e le previsioni dei piani sovraordinati; perciò l’auspicio è che il Comune di Torre Annunziata, al quale pure abbiamo trasmesso le nostre osservazioni, sia stato e sia presente sul PUMS, specie per far valere le ragioni del territorio".