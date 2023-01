A cura della Redazione

Lavori idraulici: disposizioni di traffico per le strade interessate.

In considerazione della necessità di effettuare alcuni scavi sulla sede stradale per la sostituzione di organi idraulici non funzionanti e obsoleti, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha disposto, per i giorni sottoindicati, una serie di dispositivi di traffico per le strade interessate ai lavori.

Lunedì 9 gennaio in via Parini, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Asilo Infantile e il civico 81. Inoltre, a causa del restringimento della carreggiata, sarà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico e/o movieri per la disciplina del traffico.

In traversa Maresca, da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, ci sarà un restringimento della carreggiata con senso unico alternato con circolazione regolata da impianto semaforico e/o movieri nel tratto compreso tra via Mauro Morrone e l’intersezione con via Vesuvio.

In via IV Novembre, da lunedì 9 a mercoledì 11 gennaio, dalle ore 8,00 alle ore 18,30, ci sarà un restringimento della carreggiata con senso unico alternato con circolazione regolata da impianto semaforico e/o movieri nel tratto compreso tra il civico 7 e il civico 23.

In via Carlo Poerio, lunedì 9 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 18,00, e mercoledì 11 gennaio dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno 12 gennaio, ci sarà il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cipresso e l’intersezione con via De Gennaro, eccetto i residenti titolari di box auto, oppure varchi che conducano ad aree private dove sia possibile parcheggiare i veicoli.